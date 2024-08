Szkoła po nowemu. Oto co zmieni się od września

😉super 9 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

No to mamy Revolucję Lewicową! Dzieci nie muszą od 1 września już chodzić do szkoły. Budżet państwa zaoszczędzi miliardy, nauczyciele przejdą na wcześniejsze emerytury i razem z uczniami będą jeździć na szparagi zarabiać kieszonkowe 800+ . To się nam udała. Takiej ministy zdolnej jeszcze nie mieliśmy. Brawo, wy z 13 grudnia!😃