Szkoły wracają. Broniarz: "nie jesteśmy na to gotowi"

- Minister Piontkowski bardzo chciały nam przekazać, że jest dobrze. A dobrze nie jest. Wystarczy posłuchać ministra zdrowia, który bardzo ostrożnie wypowiada się o możliwości organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje - komentuje w rozmowie z money.pl szef ZNP Sławomir Broniarz. - Na koloniach czy obozach gromadzi się mniej dzieci, niż w szkołach. Więc skoro organizacja wypoczynku nie jest bezpieczna, to otwarcie szkół też.

Zdaniem Broniarza , deklaracje ministra edukacji są na razie bardzo ostrożne. A decyzje co do formy prowadzenia zajęć prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego uważa za nietrafione.

- To będą takie zajęcia dydaktyczne na pół gwizdka. Tylko że nauczyciele nie mogą prowadzić zajęć na pół gwizdka, bo rozliczani są z realizacji programu. Co nauczyciel ma zrobić z tymi uczniami, którzy nie będą chodzili do szkoły? Na razie nie wiadomo - mówi Broniarz. - Czekamy na rozporządzenie ministra i konkretne decyzje w tej sprawie.