Szykują rewolucję ws. zatrudniania cudzoziemców. "Uderzy w polskich przedsiębiorców"

Przedsiębiorcy apelują do premiera ws. kluczowej zmiany

"W 2023 r. PKB naszego kraju wzrosło o zaledwie 0,2 proc.. W tym samym roku, zgodnie z badaniami agencji ONZ – UNHCR i Deloitte udział samych tylko Ukraińców w PKB naszego kraju to od 0,7 do 1,1 proc. Gdyby nie obywatele Ukrainy, to już w ubiegłym roku mielibyśmy recesję. W I półroczu 2023 r. wpływy ze składek ZUS wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r., co jest również skutkiem napływu uchodźców z Ukrainy do naszego kraju" - czytamy w apelu Rada Przedsiębiorczości (forum współpracy przedstawicieli 9 największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce)