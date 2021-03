Tagesspiegel: Polska - kraj cudu gospodarczego

Sasek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 18 7 Odpowiedz

W cudowny sposób za te same podstawowe zakupy płacimy coraz więcej i to z miesiąca na miesiąc. Inflację mamy najwyższą w Europie (brawo!) a złoty jest tak słaby że jadąc do strefy Euro czujemy się znów jak ubogi krewny.