Tak Chiny korzystają na kryzysie gazowym. Płaci za to Europa

Wewnętrzny popyt w Chinach na surowce energetyczne spadł, m.in. ze względu na restrykcje związane z pandemią koronawirusa . Jednak chińskie firmy, które podpisały wieloletnie umowy na zakup LNG w USA, znalazły sposób na zwiększenie przychodów. Zakontraktowane dostawy gazu przekierowują do Europy - pisze w poniedziałek 3 października dziennik "Wall Street Journal".

Chiny zarabiają na kryzysie gazowym

Według źródeł branżowych, na które powołuje się "WSJ", chińska firma ENN Natural Gas Co. zamierza skierować do Europy tankowiec Diamond Gas Victoria z transportem gazu LNG z Zatoki Meksykańskiej, zakupiony od firmy Cheniere Energy. ENN może zarobić na tym jednym ładunku gazu od 110 mln do 130 mln dolarów.