Tak KE chce ulżyć firmom. Oto wielki plan Brukseli

ETS to petla zarzucona na szyje europejskim firmom produkujacym w Europie. Jesli Europa chce zostac skansenem to ETS to dobry kierunek. W obszarze AI USA i Chiny sa 100 lat do przodu a biurokraci w EU wiecie jaka maja na to odpowiedz? Zareagowali tym ze beda pracowac nad stworzeniem regulacji prawnych :-)))))))