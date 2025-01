Komisja Europejska zmienia kurs? Politico: Możliwy zwrot w sprawie Zielonego Ładu

Serwis Politico dotarł do projektu ustawy Komisji Europejskiej dotyczący nowej polityki gospodarczej. Zakłada istotną zmianę w podejściu do polityki klimatycznej Unii, co mogłoby się przełożyć na wstrzymanie ograniczeń wynikających z Zielonego Ładu. - Potrzebna jest poważna debata o tym, jak i czy UE będzie kontynuować Zielony Ład w najbliższych latach - mówią unijni politycy.