Tak może wyglądać rewolucja w składce zdrowotnej. Nawet 1500 zł zysku miesięcznie

PIS i PO z przystawkami doprowadzają do rozbicia społecznego , a za to będzie sroga kara. Nam jest potrzebne bezpieczeństwo i rozwój , siła narodowa w obecnej dobie, a nie rozwalanie społeczeństwa. To zwykłe dzieciaki, który biegają PO cukierki unijne. Tacy ludzie ściągają na nas niebezpieczeństwo i to jest oskarżenie !!!!!!! ZDRAJCY NARODU !!!!!!