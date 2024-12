Takie będą emerytury w 2025 r. Oto dwa warianty

Ministerstwo Finansów zapowiada, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur może oscylować wokół 5,82 proc., co jest bardziej konserwatywne podejście do tematu. Przedstawiciele resortu finansów wciąż jednak rozważają bardziej ambitny wariant zakładający wzrost aż o 8,55 proc., choć obarczony większym ryzykiem.

Zmiany w sposobie waloryzacji

Podczas spotkania w Ministerstwie Finansów, ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła propozycję modyfikacji wskaźnika waloryzacji emerytur, by lepiej odzwierciedlały one dynamiczny wzrost płac. Zaproponowała, by wskaźnik uwzględniał aż 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników, co umożliwiłoby wzrost waloryzacji do poziomu 8,55 proc.