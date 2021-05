Tanie zakupy z Chin? Rząd uszczelnia system. Na start zapłacisz VAT

TO KONIEC ! 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Moje dziecko było u pierwszej komunii ! Po uroczystościach ksiądz zebrał wszystkich rodziców i nakazał aby do urzędu finansowego zgłosić jakiej wartości prezenty dostały dzieci na komunie ! PYTAM GDZIE MY ZYJEMY I CZY TO JEST NORMALNY KRAJ ?