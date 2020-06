Tarcza 4.0 wprowadza zmiany do Kodeksu karnego. Lekarze apelują do prezydenta o wstrzymanie prac

“W imieniu samorządu lekarskiego zwracam się do pana o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań celem wstrzymania wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego” – napisał Andrzeja Matyja, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

Niepokój medyków wywołuje art. 37a kodeksu karnego, który wprowadzany jest do ustawy poprzez czwartą już tarcze antykryzysową. Już poprzednie ustawy antykryzysowe przyzwyczaiły nas do tego, że zawierają postanowienia, które z gospodarką mają bardzo niewiele wspólnego. To próba przemycenia w specustawie postanowień, które powinny być przedmiotem zadumy karnistów – grzmią przeciwnicy.