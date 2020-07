Tarcza Finansowa. Skorzystało 334 tys. firm, ostatni chętni mają kilka dni na złożenie wniosku

Do tej pory ponad 334 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie ponad 3 mln pracowników otrzymało do tej pory subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR. Trafiło do nich 59,2 mld zł – chwali swoje działania PFR w komunikacie.

Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r. O subwencje ubiegało się do tej pory 375 tys. firm, a 334 tys. je otrzymało, co oznacza, że niemal 89 proc. wnioskujących firm przyznano dofinansowanie.

W przypadku mikrofirm wypłacona została kwota 18,2 mld zł z dostępnej puli 25 mld zł, a w przypadku MSP 41 mld z dostępnych 50 mld zł. Przewiduje się, że do końca programu dofinansowanie otrzyma ok 350 tys. firm – wszystkie, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 i spełniły warunki otrzymania subwencji opisane w Regulaminie. W celu sfinansowania programu Polski Fundusz Rozwoju wyemitował do tej pory obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mld zł.

Obejrzyj: Tarcza finansowa do weryfikacji. PFR zapowiada kontrole firm

"Pracownik" na potrzeby tarczy Finansowej

PFR informuje również, że doprecyzował definicję pracownika. Przedsiębiorca może w ogólnej liczbie Pracowników, ustalanej na potrzeby określenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, uwzględnić osobę współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511, pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie Pracownikiem.

Oznacza to, ze wszyscy przedsiębiorcy, których dotyczy wyżej wymieniona sytuacja i których wniosek został ewentualnie odrzucony wcześniej z tego powodu powinni ponownie wypełnić wniosek o przyznanie subwencji w swoim banku przed 31 lipca 2020 r.

Bartosz Marczuk: "Najgorsze mamy już za sobą"

Odwołania i reklamacje

Do 30 września przedsiębiorcy będą mogli złożyć odwołania za pomocą formularzy online w swoich bankach. Z kolei dla wniosków złożonych do 31 lipca firmy mogą składać w swoich bankach reklamacje w procesie wyjaśniającym do 14 sierpnia 2020 r. Z kolei reklamacje do odwołań składanych do 30 września można składać w banku do 16 października 2020.

Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie. PFR będzie również przez kolejne miesiące weryfikować prawidłowość wniosków o dofinansowanie złożonych przez firmy, a za rok weryfikować spełnienie warunków umorzenia części subwencji.

Subwencja z PFR zamiast kredytu. Nadpłynność w firmach

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące