Tarcze antykryzysowe. Rządowa pomoc dla niektórych okazała się pułapką. Muszą zwrócić setki tysięcy złotych

Podczas pandemii wiele firm zostało zmuszonych do zawieszenia działalności, co groziło im bankructwem. Ratunkiem dla nich miały być tarcze antykryzysowe. Dziś niektórzy przedsiębiorcy dostają wezwania do zwrotu całej dotacji. Ci, którzy nie zgadzają się z tym i idą do sądu, mają kolejny problem. Rząd "zapomniał" uregulować, w jakim sądzie ma być rozstrzygany spór. - To żadna pomoc, tylko celowe i świadome działanie na szkodę firm - oburzają się przedsiębiorcy.