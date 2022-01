Tego nie było na innych rynkach. Pandemia umocniła pozycję Polski w handlu ubraniami

Adam N 1973 44 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Dwuznaczna ocena. Można być zadowolonym że nasi sprzedawcy przejęli kawałek pośrednictwa między Azją a UE. Z drugiej strony jak się przypomni, gdy w latach dziewięćdziesiątych upadał przemysł odzieżowy w Polsce, to ocena zdecydowanie negatywna. Po roku 2000 z Polski wyjechało 3 miliony Polaków, głównie młodych ludzi. Oczywiście sam przemysł odzieżowy by nie zaspokoił potrzeb na rynku pracy, ale dużo innych gałęzi przemysłu też upadlo, choćby farmaceutyczny, a mogły trwać. Obecnie w Polsce mamy trzy miliony Ukraińców, bo tyle a nawet o wiele więcej pracowników potrzeba w naszej gospodarce. Osobiście uważam że teraz inne gałęzie przemysłu są bardziej dochodowe niż odzieżowy. Więc je trzeba rozwijać, a nie myśleć o odbudowie odzieżowego. Ale w latach dziewięćdziesiątych należało chronić przemysł odzieżowy w Polsce, a dopiero po naszym wejściu do UE pozwolić swobodnie działać rynkowi. Odchodzących z przemysłu odzieżowego przejęłyby inne rozwijające się gałęzie. Większość z tych 3 milionów naszych obywateli zostałaby w kraju. A i tak do naszego kraju przybywało by dużo pracowników cudzoziemców