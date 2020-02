Termomodernizacja. Łatwiej o dofinansowanie, zmieniają się zasady

Więcej odbiorców skorzysta z pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów - zapewnia Ministerstwo Rozwoju. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy, którą przygotował rząd, a na początku roku przyjął Sejm.

Nowości, które pojawią się w programie to premie remontowe dla gmin oraz dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty. Co ważne, rząd pomyślał w końcu o inwestujących w OZE (odnawialne źródła energii), czyli o tych, którzy zdecydują się na przykład na zamontowanie fotowoltaiki (panele słoneczne). Takie osoby mogą liczyć na zwiększoną premię termomodernizacyjną - wzrośnie z 16 do 21 proc. kosztów całej inwestycji.

Rząd obiecuje też uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej oraz poprawę dostępności premii kompensacyjnej (możliwość wypłaty w ratach). Tyle w teorii, money.pl wyjaśnia, z czym to się je w praktyce i co trzeba zrobić, by poszczególną dotację otrzymać.

Poprawa dostępności i wypłata w ratach

Uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej to jedno z założeń znowelizowanej ustawy. Znika dotychczas obowiązujący warunek, ograniczający wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności (jeśli w ciągu roku w ramach termomodernizacji właściciel oszczędzał 1 tys. zł, mógł liczyć na dodatkowe 2 tys. zł do premii).

Dzięki temu premia wzrośnie. Obecnie jest to przeciętnie 12,5 proc. kosztów inwestycji, po zmianach będzie to już 16 proc. Dla łatwego zobrazowania - jeśli właściciel budynku przeznaczy 100 tys. zł na termomodernizację, to może liczyć na 16 tys. zł premii.

To uproszczenie - jak zakłada resort rozwoju - ma zachęcić potencjalnych beneficjentów do "realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych". Nawet przy założeniu, że zwrot z inwestycji potrwa dłużej.

Poprawi się też dostępność premii kompensacyjnej, a mianowicie pojawi się możliwość wypłaty jej w ratach. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) premie kompensacyjne przyznaje jednorazowo. Po nowemu premia będzie przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego. Wypłata w ratach - maksymalnie czterech - poprawi płynność finansową beneficjenta.

Premia kompensacyjna polega na spłacie części kredytu zaciągniętego na termomodernizację. Chodzi o takie prace jak naprawa ścian zewnętrznych, remont czy wymiana okien, modernizacja lub wymiana pieców, kotłów, kaloryferów, instalacji grzewczej oraz unowocześnienie systemu wentylacji, a także usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

BGK, w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi: Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, SGB-Bank oraz Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

By dostać premię, trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z wyliczeniami. Wzory, kalkulatory i wszelkie informacje w tej sprawie dostępne są na stronach BGK w zakładkach dotyczących Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Warto będzie tam jednak zaglądać już po tym, jak nowe przepisy wejdą w życie. A to nastąpi 30 dni po tym, jak ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ale najpierw musi jeszcze przejść przez Senat i zostać podpisana przez prezydenta.

Premiowanie OZE

Można by rzec - nareszcie. Termomodernizacja to nie tylko wymiana starych pieców (tzw. kopciuchów), docieplenie mieszkania czy wymiana okien. Ważną jej częścią jest też inwestowanie w odnawialne źródła energii, a właściciele budynków, którzy zdecydują się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych) mogą liczyć na zwiększoną premię.

Jak już wyżej wspominaliśmy, ta wzrasta z 16 do 21 proc. poniesionych kosztów. Dla przykładu, jeśli ktoś na termomodernizację domu wraz z instalacją fotowoltaiki planuje wydać 100 tys. zł, dostanie 21 tys. zł premii. Stare przepisy nie zważałyby na montaż mikroinstalacji OZE, taki właściciel otrzymałby tylko 16 tys. zł.

Wsparcie dla wielkiej płyty

Bloki z wielkiej płyty zostały "wyróżnione" w nowelizacji ustawy o termomodernizacji. Budowlańcy wiedzą, że przy termomodernizacji tego typu budynków spory problem stanowią połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną (nośną).

Dlatego też, na mocy nowych przepisów, wprowadzono dodatkowe premie, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie tych połączeń w płytach wielowarstwowych za pomocą metalowych kotew. Premie będą przyznawane tylko w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych.

Program termomodernizacji również dla bloków z wielkiej płyty. Zyska 12 mln Polaków

Wysokość premii? 50 proc. kosztów zakupu i montażu kotew. Jak tłumaczą autorzy nowelizacji przepisów, przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej.

Resort rozwoju szacuje, że do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty.

Premie dla gmin

Jak zapewnia resort rozwoju, nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. W nowelizacji ustawy przewidziano premie remontowe dla gmin w wysokości 50 proc. wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne.

Co więcej, w przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić już 60 proc. kosztów.

- Szacujemy, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych, w których zamieszkuje najuboższa część społeczeństwa. To ważne dla wyrównywania jakości życia Polaków, ale także dla nas wszystkich, ponieważ przyczyni się do redukcji smogu - podkreśla wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Kredytów z premią dla samorządów udzielają wybrane banki spółdzielcze z Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości. W ramach całości funduszu (dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, a teraz także i gmin) w ciągu 10 lat do beneficjentów ma popłynąć 3,2 mld zł na poprawę termomodernizacji obiektów, z czego 2,2 mld zł będą przeznaczone na inwestycje termomodernizacyjne.

