"Test lojalności" służb. Zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego pozwoliło utrzymać się kierownictwu SOP?

Po przejęciu władzy przez nową koalicję tylko w dwóch formacjach utrzymało się "stare" kierownictwo: w Komendzie Głównej Straży Granicznej i właśnie w Służbie Ochrony Państwa. Chociaż według pierwotnych ustaleń Platforma Obywatelska szykowała też rewolucję w SOP, to jednak już się do niej nie kwapi – podaje piątkowa "Rzeczpospolita".

"Test lojalności" w Pałacu Prezydenckim

Ten drugi jednak miał pomóc przy zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Rz" sugeruje, że to on wydał zgodę na wpuszczenie policji na teren Pałacu Prezydenckiego, czym zdał swoisty "test lojalności" wobec nowej władzy. Dlatego też informatorzy dziennika przyznają, że w SOP "żadnych zmian nie będzie", co też zasugerował szef MSWiA.