Torby foliowe za darmo to już przeszłość. Od września zapłacisz za każdą

Opłata recyklingowa obowiązuje w Polsce od początku 2018 roku, jednak obejmowała dotąd tzw. lekkie torebki foliowe. To reklamówki cieńsze od tych, które obecnie są sprzedawane w popularnych sieciach handlowych. Same sieci i producenci foliówek na takim układzie korzystali. Sprzedawali foliówki, tworząc z nich nowy produkt, ale nie odprowadzając od niego recyklingowego podatku.

To już definitywny koniec z darmowymi - z punktu widzenia budżetu - reklamówkami. Opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. plus VAT zapisana jest w noweli do tzw. ustawy śmieciowej. To ma być "kropka nad i" dla wcześniej przygotowanej i przegłosowanej już ustawy. Ustawa nie przyniosła jednak oczekiwanego rezultatu,.