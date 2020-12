rolnictwo Katarzyna Izdebska-Białka 33 minuty temu

Awantura pod zakładem mięsnym w Mościszkach. Rolnicy blokują transport świń z Niemiec

"Do Polski przyjechały świnie z Niemiec, które wyglądają jak przerośnięte mutanty" – alarmuje AgroUnia, której przedstawiciele od rana blokowali wjazd dwóch ciężarówek transportujących zwierzęta do zakładu Agro-Handel w Mościszkach. - Ja nie wiem, co to znaczy "świnia przerośnięta" - mówi nam zaraz po przeprowadzeniu kontroli Katarzyna Szulańczyk, powiatowy lekarz weterynarii. Służby nie stwierdziły poważniejszych nieprawidłowości.

