Trump podjął decyzję ws. cięć. Straci ważna rozgłośnia. Czesi reagują

Radio Wolna Europa. Czesi będą działać

- Musimy na poziomie europejskim zastanowić się, co oznacza dalsze nadawanie, wyjaśnił. Podkreślił, że to sygnał Radia Wolna Europa był w komunistycznej Czechosłowacji głosem wolności i demokracji.

Cięcia Trumpa

Prezydent Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie nakazujące maksymalne ograniczenie działań i personelu Agencji ds. Globalnych Mediów , odpowiedzialnej za media dla zagranicy, w tym Radio Swoboda/Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. Już wcześniej doszło tam do zwolnień na polecenie Elona Muska.

Jak donosi "The New York Times", rozporządzenie Trumpa jest kolejną decyzją, która "testuje granice jego uprawnień", bo może w praktyce oznaczać demontaż instytucji powołanej ustawą Kongresu. Podobną decyzję prezydent podjął wcześniej wobec szeregu innych instytucji, w tym agencji USAID, co skutkowało praktycznym paraliżem jej działań.