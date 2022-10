Trwają prace nad obniżeniem cen gazu. Oto propozycje Polski

Polska chce obniżenia cen gazu

Resort podkreśla też, że coraz większa grupa państw skłania się ku limitowaniu cen gazu. Polska, wspólnie z Belgią, Włochami i Grecją wystosowały list do Komisji Europejskiej z propozycją konkretnych rozwiązań, gotowych do implementacji. Wiceminister zaznaczył, że mechanizm ten powinien nie tylko mieć zastosowanie do wszystkich transakcji hurtowych gazu ziemnego, ale także być zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw i swobodny przepływ gazu w Europie.