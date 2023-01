Trzecie ceny na metkach? "Mają zapobiec rzekomym promocjom"

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podawać – oprócz aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. Waldemar Buda w Programie Trzecim Polskiego Radia podkreślił, że takie rozwiązanie pokaże, czy rzeczywiście mamy do czynienia z promocją.

Inspekcja handlowa sprawdzi, jak sklepy wdrażają regulację

Waldemar Buda wskazał też, że chodzi o sytuacje, w których konsument widzi na metce starą cenę i nową cenę promocyjną. Po przeanalizowaniu tylko tych dwóch informacji uznaje, że jest to "superoferta, z której musimy skorzystać".

Omnibus wchodzi w życie

Polskie przepisy są dostosowaniem do unijnej dyrektywy Omnibus. Ma ona za zadanie chronić klientów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez sprzedawców. Najczęściej dochodziło do nich przed Black Friday poprzez np. podnoszenie cen, by potem je obniżać na promocji. Od stycznia nowe prawo obowiązuje nie tylko w sklepach działających w branży e-commerce, ale zmiany dotyczą także placówek stacjonarnych czy pokazów i wycieczek.