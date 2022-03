Turcja zaprasza rosyjskich oligarchów. "To ryzykowne"

Dzień przed kontrowersyjną wypowiedzią szefa tureckiego MSZ prezydent kraju, Recep Tayyip Erdogan powiedział, że "niektóre grupy kapitałowe" mogą "zaparkować w Turcji swoje obiekty", w pozornym nawiązaniu do przybycia do tureckich nabrzeży jachtów oligarchów.

Komentarze wywołały spekulacje, że Turcja może aktywnie zachęcać do inwestycji miliarderów znajdujących się na czarnej liście . Analitycy ostrzegają jednak, że taka strategia może przynieść Turcji więcej strat, niż zysków.

Szybki zysk

Turcja jest ściśle związana z Rosją, zarówno gospodarczo, jak i dyplomatycznie. Zwłaszcza w zakresie energetyki, obronności, handlu i turystyki. W związku z tym zachodni sojusznicy nie naciskali na Turcję, aby przystąpiła do sankcji, ani nie są skłonni do karania jej za to, że tego nie zrobiła.