Turów ma wstrzymać wydobycie. PGE kontratakuje. "TSUE, kiedy zamkniecie kopalnię Jänschwalde"

Do czasu, kiedy TSUE nie wyda wyroku , wydobycie węgla brunatnego w Turowie ma zostać wstrzymane. Decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. To potężny pracodawca w regionie.

Zatrudnia ok. 3,5 tys. ludzi, ale jak wylicza spółka, od działalności całego kompleksu energetycznego zależy funkcjonowanie ok. 70 tys. ludzi w całym regionie. Jak już informowaliśmy , decyzja trybunały wstrząsnęła górnikami.

Jak się można domyślić chodzi tu oczywiście o emisję CO2. Elektrownia Jänschwalde, zlokalizowana jest kilka kilometrów od granicy z Polską. Należy do czeskiego koncernu EPH. Jest to 3. największa elektrownia na terenie Niemiec.

Polska spółka pyta też trybunał o przyszłość innej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Nochten, która ok. 20 kilometrów od naszej granicy. Głównym odbiorcą urobku jest elektrownia Boxberg, która jest obecnie drugą co do wielkości w Niemczech.

Ekolodzy zauważają, że nie ma czegoś takiego jak czeska kopalnia Nochten. Jeśli zaś chodzi o własność, to również nie jest ona czeska, bo kopalnia należy do cypryjskiej spółki - odpowiadają Czesi.

To też nie do końca prawda, bo Energetický a průmyslový holding (EPH) to czeska spółka akcyjna założona w 2009 roku przez Daniela Křetínskýego. Obecnie to konglomerat obejmujący kilkadziesiąt firm w Europie Środkowej. Fakt rejestracji na Cyprze, nawet jakiejś jej części, nie czyni z niej też cypryjskiej spółki.