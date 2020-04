Twój e-PIT 2019. Wyjaśniamy, jak się zalogować i sprawdzić rozliczenie

Twój e-PIT 2019 – co to jest

Logowanie do e-PIT 2019 – co przygotować?

W systemie Twój e-PIT znajduje się indywidualnie wypełniona deklaracja, oznacza to, że jeżeli chcemy rozliczać się z małżonkiem lub jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko, to musimy nanieść odpowiednie poprawki na deklarację. Na szczęście można to zrobić kilkoma kliknięciami.

• Opcja numer trzy to niepodjęcie żadnej czynności: nie musimy go akceptować ani odrzucać. Możemy pozostawić w obecnym stanie. Nie rodzi to żadnych negatywnych konsekwencji, bo jeśli nie złożymy deklaracji do końca maja, to nasza deklaracja zostanie przesłana do Urzędu Skarbowego w ostatnim dniu na rozliczenie PIT.