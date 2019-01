Tydzień wielu niewiadomych

Poniedziałek zaczyna się na rynkach w niezłych nastrojach po przywróceniu amerykańskiego rządu do pracy po ponad miesięcznej przerwie. Donald Trump nie uzyskał pieniędzy na budowę muru na granicy z Meksykiem, ale widząc, że w sondażach to głównie on obarczany jest za kryzys zgodził się przywrócić administrację do pracy na trzy tygodnie.