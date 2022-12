Tyle wydano na program 500+ od początku jego istnienia. Minister podała kwotę

Minister Maląg podczas konferencji prasowej podała, że od 1 kwietnia 2016 r., gdy ruszył program "Rodzina 500 plus" na świadczenia wydano 213 mld zł. To więcej pieniędzy niż Polska może otrzymać w ramach KPO na wzmocnienie gospodarki (158,5 mld złotych).

- To najwyższy progres, jeśli chodzi o wspieranie rodzin i wychodzenie z ubóstwa. Co miesiąc 7 mln dzieci otrzymuje świadczenie. Gdy wrócimy do 2015 r., to takich programów nie było. Rodzic, który wychowuje dziecko od urodzenia do 18. roku życia, otrzymuje wsparcie wynoszące 120 tys. zł - oświadczyła minister. Polityk dodała, że 500+ pozwala podnieść standard życia i jest to inwestycja w przyszłość.