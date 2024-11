Ukraińcy o pozostaniu w Polsce. Jest nowy raport

Mediana zarobków w Polsce to około 6500 brutto. I tyle powinien wynosić metr mieszkania w nowym bloku w mieście. Wszystko ponad to to spekulacja. Krzywa Kuznetsa przestawia cykliczność. Cykl wzrostów się kończy. Deweloperzy powoli niech schodzą ze swych wysokich marż. Flipperzy niech już nie naciągają klientów na zakup starych podremontowanych chałup. Efekt FOMO mija. Ma być taniej i wręcz musi być taniej. Kupujący, późno bo późno, ale powoli przejrzeli na oczy. Żadnych dopłat do kredytów nie powinno być. Tylko budownictwo czynszowe, socjalne, komunalne i remonty mieszkań w kamienicach. Jak kogoś nie stać na kredyt nie powinien się w niego pakować. Stop kredytowi zero procent. Stop sztucznemu pompowaniu cen nieruchomości. Tego wymagają wyborcy, tego chcą obywatele. Każdy kto znów sztucznie napędzi ceny, powinien politycznie ponieść porażkę w każdych wyborach.....