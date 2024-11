Państwo traci gigantyczne pieniądze. Donald Tusk tworzy nowy superurząd

...podatki i pseudopodatki rosną, ceny energii rosną, koszta prowadzenia działalności rosną, to nie dziwne, że normalni, uczciwi ludzie robią co mogą, aby jakoś związać koniec z końcem, a rząd 13 Grudnia nazywa to szarą strefą...bo wszystkim lewackim rządom w Europie chodzi o uwalenie małych i średnich przedsiębiorstw... jakby podatki były uczciwe, to przedsiębiorcy by nie kombinowali... ale podatki nie są uczciwe a rabunkowe...tak samo za komuny ścigano prywaciarzy i badylarzy, tak samo teraz robią wszystko, aby zlikwidować indywidualną działalność gospodarczą...