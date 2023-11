UBS kreśli cztery scenariusze na 2024 rok. "Początek nowego świata"

trespass 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jesli krolowie finansow wprowadza elektroniczny pieniadz to swiat zbankrutuje.Spodziewajmy sie kolejnej ustawki jak na WTC.Okradna wasze konta jednym kliknieciem ,a wszystko zrzuci sie na cyber terrorystow. To ich plan jak pozbawic srodkow do zycia i w zamian za zgromadzone srodki zaproponowac jalmuzne by wystarczyla na przezycie.Dla przeciwnikow tego ukladu bedzie strach przed wiezieniem i manipulowanie grozba zablokowania konta.