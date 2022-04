Ukraina oficjalnie zrywa ostatnie więzy z Rosją. Moskwę będzie to kosztować miliardy

Pokreśliła, że taki krok Ukrainy może być przykładem dla naszych zachodnich partnerów i "stymulować ich do wzmocnienia sankcji wobec Rosji, w tym wprowadzenia embarga energetycznego i izolacji wszystkich rosyjskich banków". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie wzywał Zachód do bojkotu rosyjskiej ropy i innego eksportu oraz wstrzymania eksportu do Rosji z powodu jej militarnego ataku.