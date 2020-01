Ukraina zawiesza bezpośrednie loty do Chin

- Otrzymaliśmy od linii lotniczych powiadomienia o wstrzymaniu bezpośrednich rejsów do Chin. Oczekiwane są jeszcze trzy rejsy (...): 31 stycznia, 2 i 4 lutego. Później bezpośrednie loty do Chin w przeciągu miesiąca nie są planowane - powiedział na konferencji prasowej w Kijowie Ołeh Struk, przedstawiciel władz lotniska Boryspil pod Kijowem. Jego wypowiedź cytuje PAP.

Ukraińskie linie lotnicze nie są pierwszymi, które zadecydowały o zawieszeniu lotów. W środę taką decyzję podjęły linie British Airways.

Do Pekinu nadal latają samoloty PLL LOT. Przewoźnik zwraca jednak pieniądze pasażerom, którzy w związku z koronawirusem zdecydują się nie lecieć do Chin. Zapytaliśmy przewoźnika, czy rozważa zawieszenie lotów do Pekinu.