Ukraińcy, Białorusini, mieszkańcy Tadżykistanu. Tak w Polsce zatrudnia się "na czarno"

Pracowników bez pozwoleń na pobyt spotykamy między innymi w sklepach, firmach ochroniarskich, gastronomii i przy naprawach w warsztatach. Trafiają też do przemysłu i na osiedla. Tam odpowiadają za porządek, są ogrodnikami, ochroniarzami. A czasami, na niektórych osiedlach, robią to wszystko na raz.

Do Polski mogą przyjechać, bo od dwóch lat nie ma obowiązku wizowego. Pracowanie a przyjechanie to jednak dwie różne sprawy. Bez pozwolenia ani rusz. Co dziesiąty skontrolowany Ukrainiec w ogóle nie powinien pracować w Polsce. Firma wzięła go "na czarno". Gdyby przyjąć, że identyczna skala dotyczy wszystkich Ukraińców w Polsce, to armia pracujących bez papierów wyniesie blisko 200 tys. osób.