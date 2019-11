Umowy na czas określony polską specjalnością. Gorzej jest tylko w Hiszpanii

Na umowach terminowych pracuje 22 proc. z nas. To drugi najwyższy odsetek w Unii Europejskiej. Gorzej pod tym względem jest tylko w Hiszpanii, gdzie wskaźnik ten przekracza 26 proc. Taka forma zatrudnienia jest również popularna w Portugalii i Holandii.

Z kolei na drugim biegunie jest Rumunia i Litwa. Tam prawie wszyscy mają umowy na czas nieokreślony, a czasowe kontrakty to raptem 1,5 proc. wszystkich etatów. Łotwa, Estonia i Bułgaria z kolei to między 3 a 4 proc.

Jeszcze bardziej obrazowe będzie zestawienie, gdy weźmiemy pod uwagę liczby bezwzględne. 22 proc. Polaków na umowach czasowych przekłada się na około 3,5 mln z nas. To 10 razy więcej ludzi niż tych, którzy straciliby na zniesieniu limitu 30-krotności.

I to mimo faktu, że Kodeks pracy nie zezwala na stosowanie umów czasowych w nieskończoność. Niezgodne z prawem jest na przykład podpisywanie przez kilka lat z rzędu umów czasowych z tym samym pracownikiem. Kodeks już trzecią kolejną umowę traktuje jako zawartą na czas nieokreślony.

Związkowcy od lat twierdzą, że umowy terminowe to nic innego jak "śmieciówki". I że dla pracownika niewiele różnią się od nadużywanych umów zleceń czy umów o dzieło.

Dlaczego? Przede wszystkim pozwalała na to pozycja pracodawcy, który w przeciwieństwie do tego, co mamy dziś, mógł wybierać pracowników i narzucać im swoje warunki zatrudnienia.