Unia pomoże krajom z pierwszej linii. Zapłaci za uchodźców

"Rz" poznała wcześniej główne założenia tego programu. " Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że przewiduje on stworzenie w KE punktu kompleksowej obsługi (ang. one stop shop) związanej z wydatkami przeznaczanymi na uchodźców " – czytamy w gazecie.

"Rz" przypomniała, że "Polska apelowała o to, żeby stworzyć jeden odrębny fundusz". "KE uznała jednak, że to zajęłoby zbyt dużo czasu i było zbyt biurokratyczne, dlatego postanowiła, że pomoże państwom w korzystaniu z pieniędzy rozsianych po różnych kategoriach budżetowych. Jeśli Polska wyda np. pieniądze na zakwaterowanie uchodźców, to będzie mogła dostarczyć rachunki do tego punktu. A urzędnicy KE zdecydują, z jakiej linii budżetowej nastąpi refinansowanie – słyszymy w KE" – wyjaśniono.