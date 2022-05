Unijne miliardy coraz bliżej? Jest termin złożenia wniosku o przydział pieniędzy z KPO

Polka 38 22 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Patologia Popapranej sekty Obywatelskiej proszę się nie zajmować politykami rządu PiS ,tylko pilnujcie waszej Babci Kasi czyli herr Tuska aby znów po kryjomu nic nie chciał sprzedać swojemu towarzyszowi Putinowi . To oczywiście że chciał sprzedać Lotos towarzyszowi Putinowi to pewnie nie prawda to Kaczyński chciał sprzedać Lotos towarzyszowi Putinowi