Wniosek o ogłoszenie upadłości Rafako. Prezes spółki zabiera głos. Co dalej z pracownikami?

Jak pisaliśmy na money.pl zdaniem spółki nie było możliwości uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami szczegółowych zasad zmiany zobowiązań na akcje lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań. To miałoby pozwolić spółce odzyskać zdolność, by pozyskać finansowanie zewnętrzne na realizację przyszłych zamówień.

Władze Rafako o sytuacji spółki

Zdaniem Macieja Stańczuka "JSW Koks wygenerowała sobie poważne problemy, ale czujemy się odpowiedzialni za ten projekt". Stańczuk wyjaśnił, że "synchronizacja nowego bloku z siecią miała nastąpić do końca listopada, ale JSW Koks, choć nie wypowiedział kontraktu, to zdecydował się doprowadzić do sytuacji wniosku Rafako do upadłości".