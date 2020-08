Ustawa o pomocy dla turystyki. Branża poprosiła Senat o przełożenie głosowania na wrzesień

Nowelizacja zakłada, że sezonowi piloci wycieczek, a także przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po końcu sierpnia ubiegłego roku , a w branży pracują nie więcej, niż dziewięć miesięcy w roku, będą mogli ubiegać się o świadczenie postojowe. To samo tyczy się agentów turystycznych. Łącznie z tych zapisów ma skorzystać ponad 24 tys. pracowników, a koszt to niecałe 151 mln złotych.

- Dotarły do nas informacje że projekt ma zostać przeforsowany w niezmienionym kształcie. Stąd decyzja o lobbowaniu na rzecz przesunięcia prac na 10 września. Chcemy mieć czas na to, żeby popracować nad tym, aby jakieś poprawki miały jednak szansę być wprowadzone – powiedział Andrzej Wnęk z Otwartej Inicjatywy Ratowania Turystyki.

Już kilka dni temu zwrócił on uwagę na to, że "cały czas mamy uwagi, co do faktu, że nie wszystkie narzędzia zostały wprowadzone do projektu. I to takie, które rzeczywiście powinny wprowadzone dla ratowania branży".