Ustawa wiatrakowa wróci. Ministerstwo wskazał termin

- Do czerwca ustawa wiatrakowa. Będzie to ustawa szeroka, dotycząca odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie. Będzie przekonsultowana. Nie będzie sprawiała później wrażenia, że rząd do góry nogami jednym telefonem wywróci ustalenia - zapowiedział w rozmowie z Radiem ZET wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.