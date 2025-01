Uszkodzone kable na dnie Bałtyku. Media piszą o cichym porozumieniu

- Owszem, mamy podejrzenia, ale te pięć przypadków trochę różni się od siebie. Potwierdzenie tożsamości sprawcy jest ważne, ale nie jest kluczowe. Ważne jest to, by w przyszłości być w stanie uniknąć takich uderzeń i jeśli się zdarzą, móc szybko zareagować i naprawić - przyznał prezydent podczas konferencji na uniwersytecie w Lappeenranta, stolicy fińskiej Karelii Płd., 30 km od granicy z Rosją.

Wciąż nie wiadomo, kto odpowiada za uszkodzenie kabli

Zwrot w przekazie informacyjnym

Dziennik "Iltalehti", powołując się na źródło rządowe, napisał, że w ciągu paru tygodni od zdarzenia nastąpił "szybki zwrot" w przekazie informacyjnym władz w sprawie uszkodzenia EstLink 2. Po początkowym szybkim powiązaniu ze zdarzeniem roli tankowca Eagle S, należącego do rosyjskiej floty cieni i "choćby pośrednim" wskazywaniu sprawcy, do mediów zaczęły wyciekać informacje, że śledczy nie znaleźli żadnych dowodów na rosyjską operację uszkodzenia podmorskich kabli, ani też nie można ustalić, czy było to celowe działanie.

Według informacji dziennika Amerykanie "zrobili deal" i mieli namówić Rosję do zaprzestania sabotaży na Bałtyku, w zamian za to, że kraje NATO uznają uszkodzenia podmorskich kabli za "wypadki lub niewyjaśnione przestępstwa". W tle – pisze "Iltalehti" – są rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy i to by sytuacja na Bałtyku nie stała się częścią tych negocjacji.