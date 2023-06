Utrata dofinansowania Bezpieczny Kredyt 2 proc. Na co uważać?

Program Bezpieczny Kredyt 2 procent przestał być tylko obietnicą obecnego rządu, a wkrótce stanie się faktem. Sejm przyjął 14 kwietnia ustawę wprowadzającą program adresowany do tych, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub wybudować dom. Projekt umożliwia także założenie Konta Mieszkaniowego. Przepisy wejdą w życie od 1 lipca tego roku. Bank przygotowują się już do startu programu. Warto zapoznać się z warunkami, aby nie stracić szansy na dofinansowanie państwa do kredytu na własnego lokum.