Użytkowanie wieczyste. Uwaga na "świstki" dołączone do zaświadczeń rozsyłanych w Warszawie

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność uwolniło Polaków od swoistego reliktu PRL, ale sam proces jako żywo przypomina system słusznie miniony. Osiem miesięcy po wejściu w życie ustawy jedynie 39 proc. Polaków objętych zmianą otrzymało stosowane zaświadczenia. W większych miastach odsetek jest o wiele niższy - w Krakowie to około 24 proc., a w Warszawie niespełna 4 proc.

Choć Janina nie jest wyjątkiem, to działający w strukturze urzędu miasta stołeczny Zarząd Mienia Skarbu Państwa, działa i wysyła zaświadczenia o przekształceniu. Te jednak pozostawiają wiele do życzenia - kluczowa informacja o możliwości skorzystania z bonifikaty pojawia się małym druczkiem i nie wspomina o jej wysokości. A ta sięga 98 proc.

Do półtorastronicowego pisma pełnego odniesień do ustaw i urzędniczych formułek ZMSP dołącza świstek, bo inaczej wspomnianej karteczki nie można nazwać, na której znajduje się "informacja dotycząca wniesienia opłaty jednorazowej".

Choć to właśnie wniesienie jednorazowej opłaty uprawnia do skorzystania z gigantycznej zniżki, urzędnicy postanowili nie wspominać o tym ani słowem. Zamiast tego zamieścili formułkę, z której laik nijak nie wywnioskuje, gdzie znaleźć wniosek i z czym on się wiąże. W dodatku, jak mówi nam Anna, która przesłała zdjęcia pism na dziejesie.wp.pl , na świstku nie ma żadnego podpisu czy pieczątki, co może sugerować jej nieważność. Zwłaszcza w porównaniu z właściwym pismem opatrzonym herbem stolicy, pieczątkami i niezliczonymi numerami.

Dlatego wyjaśniamy - złożenie wniosku o wniesienie opłaty jednorazowej uprawnia do skorzystania z bonifikaty - w Warszawie jest to aż 98 proc. Na gruntach Skarbu Państwa w innych miastach jest to, co do zasady, 60 proc., choć wojewodowie mogli ją podnieść. W przypadku miast, wysokość obniżek ustali ich radni.