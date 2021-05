Via Carpatia w Polsce. Drogowy projekt PiS w powijakach. Z planowanych 700 km, zbudowano 75 km

W połowe maja 2021 r. szlak Via Carpatia - częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany - liczy kilka tysięcy kilometrów, jak informuje GDDKiA.

Jak przekonują drogowcy, to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest nieco ponad 75 km, ale już w realizacji blisko 300 km.