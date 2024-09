W 15 minut stracił 150 tys. zł. Oto skutki wielkiej wody

ludzie są ignorantami, tydzień temu wiedziałem że będzie powódz bo po takiej suszy opad deszczu przez 3 dni to własnie oznacza...a ci ludzie żyją pod górami, powodzie mniejsze i większe mają tam cyklicznie i oni mają to w g... d... co się dzieje wokoło nich? gdy podawano komunikaty o możliwej powodzi o opadach to co oni robili? wszyscy się wydają zaskoczeni, nie wiem jak to wyglądało na poziomie samorządów ale mam wrażenie że tam było 0 ostrzeżeń o możliwe powodzi, ludzie mieliby na uratowanie dobytku 3 doby a nie 15 minut