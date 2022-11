W Chinach się kotłuje. Masowe protesty, starcia z policją. Mają dość lockdownów

Polska onuca 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Na Wirtualnej Polsce nie możemy komentować niczego co dotyczy najistotniejszych dla nas spraw. Najistotniejsze dla nas sprawy drodzy rodacy, to gigantyczny kryzys energetyczny, który dopiero przed nami. To inflacja, która dopiero wystrzeli. I w końcu przyjęcie kilkumilionowej rzeszy przesiedleńców z U, co doprowadzi do stworzenia z Polski państwa wielonarodowego i konfliktów na tle etnicznym. Łatwo rządzi się ludźmi podzielonymi na poziomie politycznym? To wyobraźcie sobie jak łatwo rządzi się ludźmi podzielonymi na poziomie etnicznym. Niech ten portal naprawdę nie robi już sobie drwin z Polaków i oficjalnie zmieni nazwę na "Wirtualna Ukraina".