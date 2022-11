W Chinach wraca stary koszmar. To jasny sygnał dla świata

obsrywator 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Będzie tak: Będziesz miał człowieku czip RFID jak dzisiaj kontenery z towarami. Będziesz rzeczą w internecie tak jak dziś takimi rzeczami są nowoczesne lodówki, pralki i odkurzacze. To nie ty będziesz skanował kodQR w tramwaju/autobusie. To ciebie tramwaj/autobus zeskanuje i orzeknie czy wolno ci nim jechać czy nie. Jeśli nie, to dron najwyżej przyleci wykonać na tobie egzekucję. I to nie jest bajka. To jest technicznie możliwe ale żeby to urzeczywistnić trzeba ludzi wystraszyć/ zachęcić/ zaszantażować żeby się czipowali. Najpierw więźniów (bo łatwiej pilnować na zwolnieniu) i służby siłowe (bo lepiej dyslokować), później dzieci (bo łatwiej znaleźć) a na końcu zmuszanie opornych. Srowidowa plandeka to był test na to czy już można na pełną skalę ten projekt wprowadzać. maska, test, "paszport" to warunki dostępu do sklepu, szpitala, kina, restauracji. Podstaw za nie człowieku czipa RFID jako warunek dostępu tak samo do podstawowych dóbr np. dostępu do pracy. I budzisz się w czasie apokalipsy - niczego nie kupisz i niczego nie sprzedasz jeśli znaku nie będziesz mieć. Już dziś i bez czipa szukają termometrem znaku na czole i ręce przed wejściem do szpitala, szukają liczby człowieka.