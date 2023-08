W Niemczech dawno nie było tak źle. "To nowy chory człowiek Europy"

Niby niedużo, ale jeśli porównamy to ze wzrostem Włoch o 1,1 proc., do tej pory uważanych za gospodarczego marudera, albo Francji, borykającej się ze swoimi problemami społeczno-ekonomicznymi (wzrost o 0,8 proc.), to wyraźnie widać, że nad Renem nie dzieje się dobrze. A to tylko wierzchołek góry lodowej.