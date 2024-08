W Niemczech zabraknie rąk do pracy. Sytuacja jest coraz gorsza

Problemy niemieckiej gospodarki

Jak wynika z danych Instytutu Badań Gospodarczych w Halle (IWH), spowolnienie gospodarcze przyczyniło się do wzrostu liczby upadłości firm w Niemczech, osiągając najwyższy poziom od około 10 lat. W lipcu zarejestrowano 1406 przypadków upadłości spółek osobowych i korporacyjnych, co stanowi wzrost o 20 procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz o 37 procent więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Obecny wskaźnik jest także o 46 procent wyższy od średniej z lipca w latach 2016-2019, czyli okresu sprzed pandemii COVID-19 - wskazuje Deutsche Welle.