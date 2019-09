W Polsce oddaje się do użytku coraz więcej budynków usługowo-handlowych

Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (53,3 proc.). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (18,2 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (12,8 proc.) - dane GUS przywołuje serwis "Dla Handlu".

Oznacza to, że oddano do użytku o 0,5 proc. więcej budynków niemieszkalnych niż rok wcześniej.

W pierwszym półroczu oddano do eksploatacji łącznie 1 315 nowych budynków handlowo-usługowych. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1 029,8 tys. mkw., co oznaczało spadek o 7,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwięcej powierzchni handlowo-usługowych oddano w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim. Najmniej – w lubuskim, opolskim i świętokrzyskim.