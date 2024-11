Wakacje składkowe w 2024 r. Oto do kiedy trzeba złożyć wniosek

Od listopada mikroprzedsiębiorcy wpisani do CEIDG oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym . Dlatego w 2024 roku można skorzystać już w tej chwili tylko raz, składając jeszcze w tym miesiącu wniosek.

Dotyczy to osób wpisanych do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG), które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorców) oraz komorników sądowych, o ile spełniają warunki.