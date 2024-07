We wtorek komisja wizowa przesłucha Daniela Obajtka

Daniel Obajtek przed komisją śledczą

Daniel Obajtek trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie, tłumacząc to prowadzeniem kampanii wyborczej do PE. Po wyborach do europarlamentu deklarował, że jeśli komisja nadal będzie chciała go wezwać, to chętnie przybędzie na przesłuchanie. W rozmowie z "Faktem" Obajtek zapewnił, że się stawi.